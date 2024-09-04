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鉅亨速報

營收速報 - 亞光(3019)8月營收24.17億元年增率高達54.25％

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 16:16


亞光(3019-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣24.17億元，年增率54.25%，月增率8.65%。

今年1-8月累計營收為145.45億元，累計年增率27.56%。

最新價為116.5元，近5日股價上漲1.24%，相關光 電 業上漲0.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6650 張
  • 外資買賣超：-5934 張
  • 投信買賣超：-727 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 24.17億 54% 9%
24/7 22.25億 44% 5%
24/6 21.10億 40% 11%
24/5 18.96億 27% 18%
24/4 16.07億 10% -2%
24/3 16.36億 6% 41%

亞光(3019-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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