英特爾擬砍「賠錢貨」救營運 傳Altera是目標

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-02 14:22

‌



報導稱，這項削減成本計畫目前尚未列出分拆業務的選項，但不排除會出售英特爾已無力負荷的業務，現在英特爾無力負荷從一度可觀的龐大獲利中提撥資金供應 Altera。

‌



Altera 也可能完全出售給另一家有興趣擴大其業務組合的晶片業者，該公司已悄悄開始研議出售的可能性，網通晶片大廠邁威爾（Marvell）是可能買主之一。

由於傳統的 FPGA 市場主要分佈在通訊、軍工和晶片原型驗證等小規模領域中，這項技術主要被 Altera 與賽靈思 (Xilinx) 所壟斷，也因此先前業界人士認為，買家也有機會是 AMD。

此外，削減成本計畫也可能進一步縮減擴廠資本支出的計畫。消息人士稱，可能包含暫停或完全中止 320 億美元的德國建廠計畫。先前據報導，德國建廠計畫已經延後。

相關計畫皆尚未定案，會議前還可能調整，預期會於 9 月召開董事會時提出。