英特爾擬砍「賠錢貨」救營運 傳Altera是目標
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-02 14:22
路透引述知情人士報導，英特爾英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 將在本月中旬董事會議上提議剝除不必要的業務並整頓資本支出，包括出售可程式化晶片部門 AlteraAltera，及暫停德國工廠投資。
報導稱，這項削減成本計畫目前尚未列出分拆業務的選項，但不排除會出售英特爾已無力負荷的業務，現在英特爾無力負荷從一度可觀的龐大獲利中提撥資金供應 Altera。
Altera 也可能完全出售給另一家有興趣擴大其業務組合的晶片業者，該公司已悄悄開始研議出售的可能性，網通晶片大廠邁威爾（Marvell）是可能買主之一。
由於傳統的 FPGA 市場主要分佈在通訊、軍工和晶片原型驗證等小規模領域中，這項技術主要被 Altera 與賽靈思 (Xilinx) 所壟斷，也因此先前業界人士認為，買家也有機會是 AMD。
此外，削減成本計畫也可能進一步縮減擴廠資本支出的計畫。消息人士稱，可能包含暫停或完全中止 320 億美元的德國建廠計畫。先前據報導，德國建廠計畫已經延後。
相關計畫皆尚未定案，會議前還可能調整，預期會於 9 月召開董事會時提出。
季辛格 8 月底曾表示，自公司發布財報以來經歷了「艱難的幾周」，公司尊重來自市場的懷疑，並正在努力解決投資人的擔憂。
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