鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sunoco LP - Unit(SUN-US)EPS預估下修至6.47元，預估目標價為61.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 16:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Sunoco LP - Unit(SUN-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.47元，其中最高估值8.11元，最低估值4.61元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.11(8.11)
|8.84
|7.9
|8.3
|最低值
|4.61(4.61)
|5.05
|5.6
|8.3
|平均值
|6.45(6.56)
|6.58
|6.64
|8.3
|中位數
|6.47(6.73)
|6.65
|6.42
|8.3
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|237.11億
|241.19億
|236.14億
|最低值
|213.94億
|218.21億
|218.79億
|平均值
|228.88億
|230.26億
|228.23億
|中位數
|232.24億
|230.83億
|229.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.82
|1.61
|5.28
|4.68
|3.65
|營業收入
|165.96億
|107.10億
|175.96億
|257.29億
|230.68億
詳細資訊請看美股內頁：
Sunoco LP - Unit(SUN-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至4.86元，預估目標價為61.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧克美斯(ALKS-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為34.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至6.84元，預估目標價為145.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樂金飛利浦ADR(LPL-US)EPS預估下修至-0.61元，預估目標價為4.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇