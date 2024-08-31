〈貴金屬盤後〉PCE符合預期 美元 公債殖利率上升 黃金走跌 但8月仍漲2%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-31 06:34

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由於美國通膨數據符合預期，美元和公債殖利率走強，黃金價格周五 (30 日) 下跌 1%，但由於聯準會 (Fed) 9 月降息仍在發揮作用，黃金 8 月仍看漲。

現貨黃金下跌 0.9% 至每盎司 2,497.53 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.3%，收每盎司 2527.6 美元。

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黃金價格在 8 月 20 日創下歷史高點 2531.60 美元後，本月上漲 2%。

美國商務部稍早公佈的數據顯示，7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數上漲 0.2%，與經濟學家的預測相符。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示，PCE 數據證實，通膨不再是 Fed 主要擔憂，因為他們已將重點轉向失業，進一步驗證了 9 月降息的可能性。

投資者現在期待下周公布的美國非農業就業報告。Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 認為，下周數據就能確定 9 月會議是降息 50 個或 25 個基點。

根據 CME FedWatch 工具，在 PCE 通膨數據公布後，交易員對 Fed 9 月降息 25 個基點的押注小幅上調至 69%，降息 50 個基點的可能性降至 31%。

由於新的進口配額未能提振中國的需求，亞洲主要消費者的實體需求仍低迷。

道明證券 (TD Securities) 商品策略師 Daniel Ghali 表示：「系統性趨勢追隨者實際上是最大多頭。我們也認為上海部位已接近歷史高點，儘管中國的實物需求相當疲軟，而且中國黃金 ETF 的資金流入也相當疲軟。」他認為，有鑑於部位看起來已到極致，短期內下行風險顯著上升。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 2.2%，至每盎司 28.78 美元。

現貨鉑金下跌 1.2%，至每盎司 926.65 美元。

這兩種金屬價格 8 月均下跌。