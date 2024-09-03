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鉅亨速報

盤後速報 - IKKA-KY(2250)次交易(4)日除息3.19元，參考價97.81元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


IKKA-KY(2250-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.19元。

首日參考價為97.81元，相較今日收盤價101.00元，息值合計為3.19元，股息殖利率3.16%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 101.00 3.1871 3.16% 0.0
2023/08/30 70.1 2.99044 4.27% 0.0
2022/07/28 84.3 3.2222 3.82% 0.0
2021/08/05 168.0 3.0 1.79% 0.0

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