盤後速報 - IKKA-KY(2250)次交易(4)日除息3.19元，參考價97.81元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05
IKKA-KY(2250-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.19元。
首日參考價為97.81元，相較今日收盤價101.00元，息值合計為3.19元，股息殖利率3.16%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|101.00
|3.1871
|3.16%
|0.0
|2023/08/30
|70.1
|2.99044
|4.27%
|0.0
|2022/07/28
|84.3
|3.2222
|3.82%
|0.0
|2021/08/05
|168.0
|3.0
|1.79%
|0.0
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