盤後速報 - 亞帝歐(3516)下週(9月10日)除權0.18元，預估參考價24.17元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05
亞帝歐(3516-TW)下週(9月10日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.18元。
以今日(9月3日)收盤價24.60元計算，預估參考價為24.17元，權值合計為0.44元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞帝歐(3516-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照明產品設計組裝。近5日股價下跌0.2%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/10
|24.60
|0.0
|0.0%
|0.18
|2024/08/13
|24.5
|0.02
|0.08%
|0.0
|2023/09/08
|18.55
|0.0
|0.0%
|0.4
|2023/08/08
|17.5
|0.2
|1.14%
|0.0
|2022/07/07
|15.7
|0.2
|1.27%
|0.0
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