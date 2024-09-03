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鉅亨速報

盤後速報 - 亞帝歐(3516)下週(9月10日)除權0.18元，預估參考價24.17元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


亞帝歐(3516-TW)下週(9月10日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.18元。

以今日(9月3日)收盤價24.60元計算，預估參考價為24.17元，權值合計為0.44元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞帝歐(3516-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照明產品設計組裝。近5日股價下跌0.2%，櫃買市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/10 24.60 0.0 0.0% 0.18
2024/08/13 24.5 0.02 0.08% 0.0
2023/09/08 18.55 0.0 0.0% 0.4
2023/08/08 17.5 0.2 1.14% 0.0
2022/07/07 15.7 0.2 1.27% 0.0

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集中市場加權指數22092.21-0.64%
亞帝歐24.6-0.61%

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加權指數法興(售) 槓桿5.91

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