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鉅亨速報

盤後速報 - 亞帝歐(3516)下週(8月13日)除息0.02元，預估參考價22.83元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


亞帝歐(3516-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.02元。

以今日(8月6日)收盤價22.85元計算，預估參考價為22.83元，息值合計為0.02元，股息殖利率0.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞帝歐(3516-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照明產品設計組裝。近5日股價下跌6.25%，櫃買市場加權指數下跌8.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 22.85 0.02 0.09% 0.0
2023/09/08 18.55 0.0 0.0% 0.4
2023/08/08 17.5 0.2 1.14% 0.0
2022/07/07 15.7 0.2 1.27% 0.0
2021/09/22 15.5 0.2 1.29% 0.0

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