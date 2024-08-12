盤後速報 - 亞帝歐(3516)次交易(13)日除息0.02元，參考價24.48元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
亞帝歐(3516-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.02元。
首日參考價為24.48元，相較今日收盤價24.50元，息值合計為0.02元，股息殖利率0.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|24.50
|0.02
|0.08%
|0.0
|2023/09/08
|18.55
|0.0
|0.0%
|0.4
|2023/08/08
|17.5
|0.2
|1.14%
|0.0
|2022/07/07
|15.7
|0.2
|1.27%
|0.0
|2021/09/22
|15.5
|0.2
|1.29%
|0.0
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