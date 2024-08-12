search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 亞帝歐(3516)次交易(13)日除息0.02元，參考價24.48元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05


亞帝歐(3516-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.02元。

首日參考價為24.48元，相較今日收盤價24.50元，息值合計為0.02元，股息殖利率0.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 24.50 0.02 0.08% 0.0
2023/09/08 18.55 0.0 0.0% 0.4
2023/08/08 17.5 0.2 1.14% 0.0
2022/07/07 15.7 0.2 1.27% 0.0
2021/09/22 15.5 0.2 1.29% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
亞帝歐24.50.20%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty