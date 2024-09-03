該擔心美股9月表現嗎？Yardeni：降息將為市場提供支撐

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-03 19:50

‌



儘管 9 月在歷史上看，是全年表現最差的月份，不過 Yardeni Research 分析師預計，標普 500 指數在未來幾個月仍將呈現正面趨勢。

Yardeni Research 指出，預計聯準會將在 9 月 18 日 FOMC 會議上，將聯邦基金利率下調 25 個基點，這將為市場提供支撐。此外，FOMC 將於同一天發布經濟預測摘要，人們普遍預計，這將預示著未來幾個月進一步降息。

‌



標普 500 指數今年迄今已大幅上漲 18.4%，這可能反映了投資者對消息面的樂觀態度。

針對人們對美股 9 月走勢的憂心，Yardeni Research 認為，目前很難找到 9 月可能出現問題的地方，預計市場不會遇上太大阻力，並繼續推動股價走高。

這家公司在周一的報告指出，「我們仍預計標普 500 指數年底將上漲至 5800 點，這可能已經正在進行中」。

儘管標普 500 指數的估值倍數為 21.1，似乎略有過高，但 Yardeni Research 表示，好於預期的經濟指標可能會導致未來 12 個月降息次數減少，對債券市場的影響可能大於股市。