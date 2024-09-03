北京反制！宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-03 14:00
近日加拿大政府宣布對中國電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅等措施，中國商務部周二（3 日）表示，將對加拿大進口油菜籽、相關化工產品發起反傾銷調查。
中國商務部發言人周二說，加方不顧多方反對，對自華進口產品採取歧視性單邊限制措施，中方對此強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織（WTO）爭端解決機制。
中方將根據《中華人民共和國對外貿易法》第七條、第三十六條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起反歧視調查，後續將根據實際情況，對加拿大採取相應措施。
此外，中國商務部發言人表示，據中國國內產業近期反映，加拿大對華出口油菜籽大幅增加，並涉嫌傾銷，2023 年達 34.7 億美元，數量年增 170%，價格持續下降。受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損。
中方將根據國內相關法律法規，按照世貿組織規則，依法對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查。中方也準備依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查。
- 9月走勢揭密，掌握總經趨勢與貨幣政策方向
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 路透：特斯拉要求加拿大降低中製電動車關稅
- 加拿大宣布對中國製電動車徵100%關稅 北京怒：一意孤行
- 加拿大跟隨美國步伐 對中國進口電動車徵收100%關稅
- 全球新能源車Q2銷量377萬輛年增24.2% 中國品牌市占提升
下一篇