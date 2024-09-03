歐盟對自中國進口玻纖紗啟動新反補貼調查 可望引導價格走揚

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 09:12

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中國大陸大幅增設玻纖紗窯爐及產能、產量，在疫情後並大量對工業級玻纖紗大量以低價宣洩到歐洲市場，引爆一波工業級玻纖紗在歐盟的不正常下跌走勢，歐盟執委會 8 月 30 日公告對反補貼措施啟動部分期中調查，在景氣循環走出谷底同時，台玻纖業者指出，此舉可望引導市場價格再走揚。

玻纖市場今年第二季出現一小波工業級玻纖紗價格反彈走勢，主要因為歐盟於 2021 年 2 月對自中國進口的長纖玻璃纖維紗續課徵平衡稅措施到今年又不管用，經濟部國際貿易署傳回最新消息指出，歐盟執委會嗣於 2024 年 6 月接獲歐盟業者申請，主張歐方實施的中國進口玻纖紗平衡稅措施，仍無助抵減歐盟產業所受的損害。

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且歐盟業者提出證據說明，中國長纖玻璃纖維紗產品大量且低價出口至歐盟造成歐盟產業損害，且該產品自中國大陸出口價格持續下降對於歐盟在該產品的市場占有率及企業財務績效均有負面影響，並已造成兩家歐盟生產商退出市場，歐盟執委會爰於 2024 年 8 月 30 日公告對已執行的反補貼措施，啟動部分期中調查，檢討對中國長纖玻璃纖維紗的課稅方式，調查期間為 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

在台玻纖業者指出，歐盟執委會來自中國進口玻纖紗進一步反補貼調查的啟動進一步反傾銷調查一旦成立，將回溯一年課稅，是導致歐盟玻纖進口商近一年來減緩自中國大陸進口工業級玻纖紗，進而改以向其他海外地區採購的重要原因，並且在海外業者以歲修方式減少市場供給的施力之下，使銷歐工業級玻纖紗價格得以自低迷谷底緩步回升。

就富喬目前的營運方向，低介電 Low DK 電子級玻纖布出貨，同時進一步擴充研發更高階的 L2 級產品後，電子級玻纖布出貨量可望明顯增加，同時，加上銷歐工業級玻纖紗的價格因歐盟買方及中國大陸玻纖紗出口商爲規避遭到進一步重稅，可望對價格形成推升效果，將可以對富喬 2024 年下半年營運產生高度正面的激勵效果。

富喬主要生產電子級玻纖布及運用於建築用工業級玻纖紗，為玻纖紗 / 布一貫廠，主要供應給銅箔基板廠商等；目前在台灣雲林有兩座紗廠、一座布廠，在東莞有一座布廠，且富喬已在去年 11 月董事會決議要赴泰國投資，目前仍在公司籌設階段。

富喬在 2024 年第二季虧損大幅收歛爲稅後虧損 238 萬元，較第一季的稅後虧損 6127 萬元明顯轉佳，上半年稅後虧損 6365 萬元，每股虧損 0.14 元，也較去年同期稅後虧損 1.84 億元，每股虧損 0.42 元轉佳，市場也在觀察富喬的度過玻纖市場景氣循環的谷底攀升狀況。