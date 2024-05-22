玻纖廠建榮連盈三季每股淨值收復票面 5/23恢復融資融券

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-22 18:06

在電子級玻纖布市場景氣循環有利的走勢下，玻纖布廠建榮工業 (5340-TW) 營運出現連續 3 季的盈餘，第一季的財報出爐，每股淨值達 10.14 元，回到票面之上 ，今 (22) 日 OTC 公告明 (23) 日建榮恢復融資融券資格。

生產玻纖布的建榮工業產品包括電子級工業級玻纖布，大股東日商日東紡公司持股並高達 47.65%。

建榮 2024 年第一季的財報出爐，營收 4.33 億元，毛利率 13.36%，季減 1.2 個百分點，年增 3.55 個百分點，稅後純益 3206 萬元，爲連續 3 季獲利，年增 12.95 倍，每股 0.16 元，第一季底止，每股淨值達 10.14 元。

對目前的 PCB 上游原物料市況而言，CCL 廠對報價因銅價上揚而醞釀上漲，玻纖產業在市場供應端廠商停爐冷修減少產出，加上部分中國供應商已提高報價 5-10% 之下，法人預估將有利於建榮及富喬 (1815-TW) 第二季起的營運將獲改善。