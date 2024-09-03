鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為19.74元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.55元上修至2.61元，其中最高估值2.92元，最低估值2.36元，預估目標價為19.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.92(2.92)
|3.65
|4.04
|3.19
|最低值
|2.36(2.36)
|2.43
|2.5
|3.19
|平均值
|2.6(2.59)
|2.93
|3.31
|3.19
|中位數
|2.61(2.55)
|2.88
|3.17
|3.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|333.86億
|356.12億
|363.39億
|348.65億
|最低值
|315.26億
|319.02億
|326.31億
|348.65億
|平均值
|322.38億
|333.26億
|341.33億
|348.65億
|中位數
|322.43億
|332.31億
|341.31億
|348.65億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.03
|0.08
|1.13
|2.54
|2.24
|營業收入
|424.09億
|380.24億
|397.44億
|425.99億
|655.53億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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