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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為19.74元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 02:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.55元上修至2.61元，其中最高估值2.92元，最低估值2.36元，預估目標價為19.74元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.92(2.92)3.654.043.19
最低值2.36(2.36)2.432.53.19
平均值2.6(2.59)2.933.313.19
中位數2.61(2.55)2.883.173.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值333.86億356.12億363.39億348.65億
最低值315.26億319.02億326.31億348.65億
平均值322.38億333.26億341.33億348.65億
中位數322.43億332.31億341.31億348.65億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.030.081.132.542.24
營業收入424.09億380.24億397.44億425.99億655.53億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDB

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