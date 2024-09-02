〈台幣〉亞幣齊挫 連2貶失守32元關卡 探2周來新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-02 19:44

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國際美元近日重拾漲勢，亞幣連袂走弱，新台幣匯率今 (2) 日受到外資及投信聯手匯出影響，終場貶破 32 元整數大關，收在 32.021 元，貶值 8.1 分，為連 2 貶，下探 2 周以來的最低點，台北及元太外匯市場總成交值為 20.035 億美元，呈現股匯齊挫走勢，台股翻黑作收。

匯銀人士指出，時序進入 9 月，出口商例行性拋匯告一段落，今天抱持惜售心態，而外資偏向匯出、投信積極匯出投資款，市場湧現大量美元買盤，拖累新台幣匯價盤中一度貶值 1.2 角，最低來到 32.06 元，不過，央行適時進場調節，帶動貶值幅度收斂，以 32.021 元作收。

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美國聯準會 (Fed) 關切的通膨指標 7 月 PCE 增速溫和，不僅強化決策者 9 月開始降息的計畫，也透露美國經濟在第三季初仍處在更加穩固的基礎上，淡化衰退擔憂與降息兩碼 (50 個基點) 的可能，美元指數應聲展開反彈。

主要亞幣今天震盪走弱，根據央行統計，日元驟貶 1.05%，新加坡幣貶值 0.33%，韓元貶值 0.29%，人民幣重貶 0.28%，新台幣亦貶 0.25%。