〈台幣〉放量收31.94元 月線終止連二黑強升近9角
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-30 18:30
新台幣兌美元匯率今 (30) 日開盤後一路走貶，隨著美元買盤湧現，一度回測 32 元大關，不過，在出口商拋匯及央行介入穩匯下，終場力守 31.9 字頭，收在 31.94 元，貶值 3.7 分， 台北及元太外匯市場總成交值放大至 26.13 億美元。
新台幣本周累計升值 3.6 分或 0.11%，周線連五紅；8 月累計強升 8.96 角或 2.81%，月線終止連二黑，為去年 12 月以來單月最大升幅。
匯銀人士分析，外資近日轉向匯出，加上投信海外投資款擴大匯出、進口商買匯，拖累新台幣走勢，一度下探 31.995 元，不過，出口商把握月底最後一個交易日拋匯，央行也適時進場調節，帶動新台幣貶值幅度收斂。
美元指數連續第二個交易日上漲，最新數據顯示，全球最大經濟體美國在第二季的增長速度略高於預期，這使聯準會 (Fed) 下個月大幅降息 50 個基點的預期有所減少。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.09%，歐元重挫 0.41%，亞幣中以人民幣最為強勢，勁揚 0.35%，日元則貶值 0.14%，新台幣貶值 0.12%，新加坡幣及韓元分別貶 0.09%、0.07%。
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