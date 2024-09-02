啟思民本基金會舉辦「2024國安青年營」 江啟臣強調全球化挑戰
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 13:12
啟思民本基金會、立法院副院長江啟臣辦公室、台灣新世代關懷協會及跨領域創新協會，共同舉辦「2024 國安青年營」，篩選近 40 位青年學員參與為期兩天一夜的營隊。
此次活動旨在培養年輕人對國家安全的理解和關注，並分為國防組、經濟組、兩岸組、外交組四個組別，讓學員們與專家學者進行深入交流。
啟思民本基金會董事長江啟臣在結業式致詞時強調，全球化時代下國際局勢的瞬息變化，台灣無法自外於國際社會。江啟臣告訴學員，營隊時間不到 48 小時，但課程滿滿，這樣緊湊的節奏正是國際間的常態。
他表示，全球化使得任何時間和地點都可能發生重大事件，身為外交、國安人員甚至未來從事國際相關工作的人，都必須隨時保持高度關注。
江啟臣分享了他過去兩個月的出訪經驗，包含訪問歐洲、日本及美國等地。他強調，無論身處何地，處理國內事務與應對國際事件同樣重要，因為兩相影響。在全球化與科技進步下，已無時差可言，國際事務和國內責任密不可分。
江啟臣希望透過此次國安青年營，讓學員們深刻體會到國際局勢的複雜性以及自身未來所需肩負的責任。即便學員們未來不從事國安工作，但全球化的浪潮已經深刻影響每一個人，無論是否關心，全球大小事都在悄然改變我們的生活。未來也會繼續舉辦國安營， 希望為學員們提供學習機會，落實啟思民本基金會在培育新一代國安人才方面的堅定承諾。
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