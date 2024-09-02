啟思民本基金會舉辦「2024國安青年營」 江啟臣強調全球化挑戰

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 13:12

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啟思民本基金會、立法院副院長江啟臣辦公室、台灣新世代關懷協會及跨領域創新協會，共同舉辦「2024 國安青年營」，篩選近 40 位青年學員參與為期兩天一夜的營隊。

此次活動旨在培養年輕人對國家安全的理解和關注，並分為國防組、經濟組、兩岸組、外交組四個組別，讓學員們與專家學者進行深入交流。

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啟思民本基金會董事長江啟臣在結業式致詞時強調，全球化時代下國際局勢的瞬息變化，台灣無法自外於國際社會。江啟臣告訴學員，營隊時間不到 48 小時，但課程滿滿，這樣緊湊的節奏正是國際間的常態。

他表示，全球化使得任何時間和地點都可能發生重大事件，身為外交、國安人員甚至未來從事國際相關工作的人，都必須隨時保持高度關注。

江啟臣分享了他過去兩個月的出訪經驗，包含訪問歐洲、日本及美國等地。他強調，無論身處何地，處理國內事務與應對國際事件同樣重要，因為兩相影響。在全球化與科技進步下，已無時差可言，國際事務和國內責任密不可分。