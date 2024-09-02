台灣8月PMI回升至53.6 連4月擴張 半導體供應鏈擴張趨緩

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-02 18:56

‌



中華經濟研究院今 (2) 日公布，113 年 8 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)、已連續 4 個月擴張，指數回升 1.4 個百分點至 53.6%，非製造業採購經理人指數 (NMI) 指數續跌 2.8 個百分點、降至 54.5%。中經院指出，因訂單與生產增速不如上半年預期，AI 出貨下修與遞延，使得半導體供應鏈呈現擴張趨緩走勢，但整體看法仍偏向正面。

中經院指出，未來六個月展望則連續 7 個月擴張，惟由於對美國經濟、降息與美國總統選情的觀望、中國大陸終端需求仍未顯著改善，以及原物料價格回跌，指數續跌 2.2 個百分點至 52.8%，為 2024 年 2 月以來最慢擴張速度。

‌



中經院指出， 經季節調整後之新增訂單與生產指數在連續 2 個月擴張趨緩後，二指數分別回升 2.8 與 3.5 個百分點至 56.7% 與 57.4%。

步入第三季，新增訂單與生產皆已連續 5 個月擴張，惟未完成訂單指數已連續 3 個月緊縮，指數為 49.4%，顯示下半年新增訂單之增幅力道，並無法讓產能稼動率持續攀升。

從產業別來看，由於對美國經濟、降息與美國總統選情的觀望、中國大陸終端需求仍未顯著改善，以及原物料價格回跌，六大產業中，基礎原物料產業、交通工具產業與電力暨機械設備產業之未來展望都呈現緊縮。

六大產業中，化學暨生技醫療產業之未來展望指數是六大產業中唯一呈現擴張速度加快者，未來展望指數已連續 8 個月擴張，指數回升 3.7 個百分點至 58.8%。

其次，電子暨光學產業新增訂單與生產指數皆仍停留在近 60.0% 擴張速度，但未來展望擴張速度持續趨緩，指數續跌 3.3 個百分點至 55.7%，為 2024 年 3 月以來最慢擴張速度。半導體供應鏈之封測模組與 AI 相關供應鏈陸續回報拉貨力道有遞延與遲緩跡象。



至於半導體產業是否不如預期樂觀，中經院表示，有部分不像先前的數字那樣亮麗，但都維持在樂觀水準，反而在非製造業部分，儘管民眾出國數量增加，但國內的零售業較為疲軟，兩個指數仍是擴張，對整體抱持著正面看法。

NMI 連續 22 個月擴張，但指數續跌 2.8 個百分點、降至 54.5%，時序邁入下半年內需產業旺季，未來展望指數連續 10 個月擴張，而指數持續下跌 3.2 個百分點，來到 54.6%，為 2023 年 12 月以來最慢擴張速度。