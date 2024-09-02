盤後速報 - 亞翔(6139)次交易(3)日除息8.98元，參考價233.02元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
亞翔(6139-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.98元。
首日參考價為233.02元，相較今日收盤價242.00元，息值合計為8.98元，股息殖利率3.71%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/03
|242.00
|8.98208
|3.71%
|0.0
|2023/09/05
|91.8
|3.5
|3.81%
|0.0
|2022/09/06
|32.2
|1.5
|4.66%
|0.0
|2021/09/02
|29.95
|1.0
|3.34%
|0.0
|2020/08/20
|33.0
|1.5
|4.55%
|0.0
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