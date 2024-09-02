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鉅亨速報

盤後速報 - 亞翔(6139)次交易(3)日除息8.98元，參考價233.02元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


亞翔(6139-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.98元。

首日參考價為233.02元，相較今日收盤價242.00元，息值合計為8.98元，股息殖利率3.71%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/03 242.00 8.98208 3.71% 0.0
2023/09/05 91.8 3.5 3.81% 0.0
2022/09/06 32.2 1.5 4.66% 0.0
2021/09/02 29.95 1.0 3.34% 0.0
2020/08/20 33.0 1.5 4.55% 0.0

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