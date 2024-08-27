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鉅亨速報

盤後速報 - 亞翔(6139)下週(9月3日)除息8.98元，預估參考價235.52元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


亞翔(6139-TW)下週(9月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.98元。

以今日(8月27日)收盤價244.50元計算，預估參考價為235.52元，息值合計為8.98元，股息殖利率3.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞翔(6139-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。近5日股價下跌1.02%，集中市場加權指數下跌0.76%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/03 244.50 8.98208 3.67% 0.0
2023/09/05 91.8 3.5 3.81% 0.0
2022/09/06 32.2 1.5 4.66% 0.0
2021/09/02 29.95 1.0 3.34% 0.0
2020/08/20 33.0 1.5 4.55% 0.0

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亞翔244.51.03%

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