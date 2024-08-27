盤後速報 - 亞翔(6139)下週(9月3日)除息8.98元，預估參考價235.52元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
亞翔(6139-TW)下週(9月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.98元。
以今日(8月27日)收盤價244.50元計算，預估參考價為235.52元，息值合計為8.98元，股息殖利率3.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞翔(6139-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。近5日股價下跌1.02%，集中市場加權指數下跌0.76%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/03
|244.50
|8.98208
|3.67%
|0.0
|2023/09/05
|91.8
|3.5
|3.81%
|0.0
|2022/09/06
|32.2
|1.5
|4.66%
|0.0
|2021/09/02
|29.95
|1.0
|3.34%
|0.0
|2020/08/20
|33.0
|1.5
|4.55%
|0.0
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