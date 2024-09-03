盤後速報 - 偉全(1465)下週(9月10日)除息0.5元，預估參考價15.05元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05
偉全(1465-TW)下週(9月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(9月3日)收盤價15.55元計算，預估參考價為15.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
偉全(1465-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為長纖梭織布之織造、聚酯加工絲之生產及梭織布、針織布之買賣。各種伸縮合成纖維絲之製造加工及買賣。前各項有關業務進出口貿易業務及附帶事業之經營投資。近5日股價下跌0.32%，集中市場加權指數下跌0.02%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/10
|15.55
|0.5
|3.22%
|0.0
|2023/07/26
|14.5
|0.85
|5.86%
|0.0
|2022/07/19
|12.55
|0.3
|2.39%
|0.0
|2021/09/01
|12.9
|0.3
|2.33%
|0.0
|2020/09/07
|15.6
|1.5
|9.62%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 偉全:公告113年第二季財務報告董事會召開日期
- 偉全7月營收0.62億元年增19.81% 1—7月達2.91億元
- 偉全:公告本公司董事會通過113年第2季個別財務報告。
- 偉全:公告本公司召開113年法人說明會
上一篇
下一篇