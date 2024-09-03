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鉅亨速報

盤後速報 - 偉全(1465)下週(9月10日)除息0.5元，預估參考價15.05元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


偉全(1465-TW)下週(9月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(9月3日)收盤價15.55元計算，預估參考價為15.05元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

偉全(1465-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為長纖梭織布之織造、聚酯加工絲之生產及梭織布、針織布之買賣。各種伸縮合成纖維絲之製造加工及買賣。前各項有關業務進出口貿易業務及附帶事業之經營投資。近5日股價下跌0.32%，集中市場加權指數下跌0.02%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/10 15.55 0.5 3.22% 0.0
2023/07/26 14.5 0.85 5.86% 0.0
2022/07/19 12.55 0.3 2.39% 0.0
2021/09/01 12.9 0.3 2.33% 0.0
2020/09/07 15.6 1.5 9.62% 0.0

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集中市場加權指數22092.21-0.64%
偉全15.550.32%

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加權指數法興(售) 槓桿5.91

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