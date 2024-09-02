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鉅亨速報

盤後速報 - 建舜電(3322)下週(9月9日)除息0.23元，預估參考價22.97元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


建舜電(3322-TW)下週(9月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。

以今日(9月2日)收盤價23.20元計算，預估參考價為22.97元，息值合計為0.23元，股息殖利率0.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

建舜電(3322-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為線裝類(含連接器)。電子產品。天線。近5日股價下跌0.43%，櫃買市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 23.20 0.2255 0.97% 0.0
2023/09/05 21.8 0.6 2.75% 0.0
2022/09/13 23.0 0.5979 2.6% 0.0
2019/09/18 8.75 0.2453 2.8% 0.0
2015/09/03 7.2199998 0.37 5.12% 0.13

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集中市場加權指數22235.1-0.15%
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