鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為501元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.23元上修至6.27元，其中最高估值8.04元，最低估值3.66元，預估目標價為501元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.04(8.04)
|15.26
|22.62
|19.24
|最低值
|3.66(3.66)
|8.46
|11.9
|19.24
|平均值
|6.22(6.22)
|13.28
|19.03
|19.24
|中位數
|6.27(6.23)
|13.67
|19.54
|19.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19,465,570
|25,516,000
|32,082,190
|35,848,890
|最低值
|18,611,000
|21,890,000
|28,685,000
|35,848,890
|平均值
|18,963,760
|24,373,660
|30,200,460
|35,848,890
|中位數
|18,956,000
|24,381,200
|29,979,060
|35,848,890
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.96
|15.95
|61.51
|35.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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