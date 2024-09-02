鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為144.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 12:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元下修至0.05元，其中最高估值0.41元，最低估值-0.58元，預估目標價為144.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.41(0.41)
|3.34
|5.93
|5.07
|最低值
|-0.58(-0.58)
|0.25
|1.99
|3.16
|平均值
|0.03(0.04)
|1.63
|3.2
|4.14
|中位數
|0.05(0.06)
|1.59
|3.02
|4.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|107.40億
|129.88億
|156.23億
|186.35億
|最低值
|104.03億
|118.20億
|135.96億
|155.18億
|平均值
|105.71億
|123.75億
|144.75億
|166.77億
|中位數
|105.69億
|123.58億
|144.29億
|162.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.10
|-1.45
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|營業收入
|8.85億
|28.86億
|48.88億
|65.83億
|86.35億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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