鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為143.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 04:15
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.06元，其中最高估值0.41元，最低估值-0.58元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.41(0.41)
|3.34
|5.93
|5.07
|最低值
|-0.58(-0.58)
|0.25
|1.99
|3.16
|平均值
|0.04(0.03)
|1.62
|3.18
|4.14
|中位數
|0.06(0.05)
|1.58
|3.01
|4.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|107.40億
|129.88億
|156.23億
|186.35億
|最低值
|103.09億
|118.20億
|135.96億
|155.18億
|平均值
|105.64億
|123.65億
|144.45億
|166.77億
|中位數
|105.66億
|123.54億
|143.37億
|162.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.10
|-1.45
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|營業收入
|8.85億
|28.86億
|48.88億
|65.83億
|86.35億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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