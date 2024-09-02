反向收購持續中！亞馬遜聘3華裔新創公司Covariant 打造AI機器人助力倉儲物流

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-02 15:47

‌



美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 上週五 (8 月 30 日) 在官方部落格宣布聘用新創公司 Covariant 創辦人 Pieter Abbeel、Peter Chen 和 Rocky Duan，以及該公司約四分之一的員工，並簽署使用 Covariant 機器人基礎模型的非獨家許可。

這筆交易類似於亞馬遜 6 月聘用 AI 新創公司 Adept 創辦人，可讓亞馬遜無需完全收購即可獲得新人才和技術，業界稱亞馬遜此舉被為「收購式聘僱」，目的是進一步提升亞馬遜在倉庫自動化領域的技術水平。

‌



當時有媒體將這種方法描述為「反向收購」，即面臨反壟斷審查的科技巨頭可利用招聘和許可協定來掩蓋自身的收購企圖。

亞馬遜物流技術與機器人副總裁 Joseph Quinlivan 在聲明中說：「我們將與一些最聰明的人才一起推進基礎研究，結合我們豐富的專業知識，為 AI 和機器人開闢新的方式來協助我們的營運員工。將 Covariant 的 AI 技術嵌入到我們現有的機器人隊伍中，將使它們性能更佳，並為我們的客戶創造現實世界的價值。」

與此同時，Covariant 稱將繼續在 Ted Stinson 和 Tianhao Zhang 的領導下營運，而 Stinson 將繼續擔任執行長。

Covariant 創立於 2017 年，創辦人及主要管理人員大多是華裔，且都是來自柏克萊加州大學。Peter Chen 在 2014 年於該校電腦科學暨統計學畢業，2016 年獲得該專業博士學位，2016 年到 2017 年擔任 OpenAI 研究科學家，2015 年到 2019 年在母校電氣工程和計算機科學專業擔任研究員，2017 年起擔任 Covariant 共合創辦人和執行長。

Rocky Duan 與 Peter Chen 經歷類似，也都來自柏克萊加州大學，2017 年獲得該校電腦科學博士學位，2016 年到 2017 年擔任 OpenAI 研究科學家，2017 年起擔任 Covariant 技術長。Tianhao Zhang 也是該校電腦科學和統計學雙學士，2018 年獲該校電子工程與計算機科學博士學位，2017 年成為 Covariant 共同創辦人。