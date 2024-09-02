search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南能源(SWN-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為7.90元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對西南能源(SWN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.6元，其中最高估值0.83元，最低估值0.5元，預估目標價為7.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.83(0.83)1.611.881.23
最低值0.5(0.5)0.891.11.23
平均值0.61(0.61)1.151.451.23
中位數0.6(0.62)1.111.481.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值67.60億79.83億87.49億
最低值34.13億48.08億48.20億
平均值51.56億61.95億66.31億
中位數51.94億60.55億63.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.65-5.42-0.031.661.41
營業收入30.38億23.08億66.67億150.02億65.22億

詳細資訊請看美股內頁：
西南能源(SWN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWN

相關行情

台股首頁我要存股
西南能源6.380.31%

延伸閱讀


Empty