鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南能源(SWN-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為7.90元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 10:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對西南能源(SWN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.6元，其中最高估值0.83元，最低估值0.5元，預估目標價為7.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.83(0.83)
|1.61
|1.88
|1.23
|最低值
|0.5(0.5)
|0.89
|1.1
|1.23
|平均值
|0.61(0.61)
|1.15
|1.45
|1.23
|中位數
|0.6(0.62)
|1.11
|1.48
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|67.60億
|79.83億
|87.49億
|最低值
|34.13億
|48.08億
|48.20億
|平均值
|51.56億
|61.95億
|66.31億
|中位數
|51.94億
|60.55億
|63.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.65
|-5.42
|-0.03
|1.66
|1.41
|營業收入
|30.38億
|23.08億
|66.67億
|150.02億
|65.22億
詳細資訊請看美股內頁：
西南能源(SWN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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