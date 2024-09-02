以色列總工會呼籲周一發動全國大罷工 要求政府與哈瑪斯達成停戰協議

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-02 08:44

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以色列士兵在加薩走廊發現 6 具人質遺體後，以色列總工會（Histadrut）呼籲周一（2 日）發動全國大罷工，以向以色列政府施壓，要求其與巴勒斯坦極端組織哈瑪斯達成停戰協議，協助人質獲釋。

深具影響力的以色列總工會會長巴大衛（Arnon Bar-David）表示，為支持人質，周一「全面罷工」。巴大衛在記者會上表示：「我們必須達成協議，帶回倖存人質。協議比任何事都重要。現在我們只看到屍袋，沒看到協議。」

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據《路透社》報導，以色列主要航空運輸樞紐、位於特拉維夫的班古里昂機場（Ben Gurion Airport），將於周一上午 8 時開始關閉。

特拉維夫等地區的市政服務部門已宣布，周一將罷工半天，聲援人質及其家屬。

以色列反對派領導人、前總理拉皮德也呼籲主要工會罷工，號召民眾在特拉維夫參加大規模抗議活動。

以色列國防軍周一，在加薩地帶南部城市拉法一處地下隧道發現 6 名以方被扣押人員的遺體，初步估計遇難者一天前死亡。

以軍表示，發現這 6 具遺體前，以軍士兵沒有在地下隧道與哈瑪斯武裝人員發生衝突，但雙方在隧道所在區域的地面激戰。