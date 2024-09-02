鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.98元，預估目標價為102元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2元下修至1.98元，其中最高估值2.43元，最低估值1.63元，預估目標價為102元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.43(2.9)
|8.01
|12.15
|最低值
|1.63(1.85)
|4.03
|5.69
|平均值
|2(2.16)
|6.18
|9.32
|中位數
|1.98(2)
|6.65
|10.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,102,070
|40,941,790
|51,405,720
|最低值
|31,014,030
|36,835,000
|42,169,380
|平均值
|31,532,180
|38,279,140
|44,156,810
|中位數
|31,475,060
|38,012,490
|42,198,300
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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