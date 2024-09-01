〈台股風向球〉9月外部三大事件左右行情 個股行情優於大盤

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-01 11:30

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台股上周持穩小震盪，周漲 110 點，而 8 月以來驚滔駭浪，高低價差達 2990 點，但月線仍小漲 68 點，顯示大回檔之際多頭積極應對，更展現逢低撿便宜的強大意願；進入 9 月後，緊接著是蘋果發表新 iPhone、美國聯準會有很大機率降息，而美國總統大選也將開始政見辯論會，相關題材股可能依消息反映，台股交易員認為，9 月的第一周仍是個股重於大盤表現。

台股交易員說明，上周台股有超過 20 檔個股周漲幅超過 20%，多以中小股為主，顯示多方再度整軍來積極搶短線行情，同樣的，可發現，集中市場量縮整理，店頭市場則是價量齊揚突破月線反壓，短期較無大波瀾來改變大型權值股的主要方向，接著先看蘋果新品發表後，能否對大型電子股有拉抬力道。

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上周外資在集中市場賣超 584 億元，為連 2 賣，合計 7 月以來僅有 2 周買超，賣多於買。

不過，外資買超有富邦金 (2881-TW)、聯鈞 (3450-TW) 在 25 億元上下，國泰金 (2882TW) 逾 18 億元，旺矽 (6223-TW)15 億元，統一 (1216-TW)、萬海 (2615-TW) 均逾 12 億元，台光電 (2383-TW) 和統一超 (2912-TW) 均超過 11 億元，資金布局並未有明確方向。

永豐投顧進一步說明，市場期待降息已久，可能的利多情緒多半反應，現在面對新的情況和利多實現，反而出現不適應，讓市場沉澱後再進場。

尤其當美國選舉投票日逐漸接近，候選人政見會牽動資本市場的想像，成為股市議題的焦點。

從過去的經驗看，美國總統選舉前美股行情都進入觀望模式，且選舉日是當年的相對低點，亦即選前會有一波下跌，選後出現一波上漲。