現在中國大學最火的專業 竟是新「天坑」？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-31 21:09

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「大學讀人工智慧，不如讀電腦和數學，慎選！」

「人工智慧專業是新晉天坑，清北以下別沾邊。」

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據《中國新聞周刊》周六（31 日）報導，幾個月前，重慶考生陳鵬（化名）想報考浙江某「雙非」大學的人工智慧專業，但他在社交媒體發出求助帖後，收到的多是勸退建議。

李維（化名）大四時沒有參加校招，直接選擇考研。往屆學生告訴他，在人工智慧相關崗位方面，徵人單位只招碩士以上畢業生，對「雙非」大學畢業生，「看都不看一眼」。

同專業的同學找工作雖然比較順利，但崗位和 AI 沒太大關係。許多在省內就業的同學，月薪只有 5,000～7,000 元，遠低於李維預期。

李維今年考研上岸，將前往湖北某「雙一流」大學讀電子資訊專碩。他回憶，複試時，由於自學人工智慧算法和參賽經歷，給面試官留下了不錯的印象。

專碩後，李維不想再深造，希望找到算法工程師的工作，因為他聽說薪資很高，在他老家安徽，碩士畢業的最低年薪是 40 萬元。

自 2018 年中國首批 35 所大學開設以來，人工智慧專業開始扎堆出現。2019 年，179 所大學成功申報，2020 年有 130 所。今年 3 月，教育部公布新一批 38 所大學備案人工智慧本科專業名單，將於 2024 年秋季開始招生。

目前中國獲批開設人工智慧專業的大學數量，超過 500 所。除了頂尖名校，這些學校中不乏「雙非」、專科類院校。

一面是大學人工智慧專業熱，一面是學生培養中面臨的諸多問題，人工智慧專業的下一步該怎麼走？多位受訪專家表示，人工智慧專業學什麼、怎麼教、培養什麼人才，這些問題仍有待回答。

孟宇（化名）大學畢業於某「雙一流」大學資訊工程專業，之後前往澳洲，學習電腦視覺，博士畢業後回國，在福建任教，教電腦視覺理論。

電腦視覺是人工智慧的一個應用領域。他坦言，只有排名最靠前的幾所電腦頂尖學校，才有配套師資和優秀學生的學力，支撐人工智慧本科專業學習，學生報考時應慎重選擇。

在他看來，人工智慧專業的核心，還是電腦和數學，對一般學生而言，在大學四年學好其中之一已非常不易，而學好人工智慧，需要超出一般工科專業學生的數學基礎，還要經過電腦工程、人工智慧算法、應用場景等領域反覆訓練。

學生想要在大學完成以上訓練，非常困難，每個環節都容易淺嘗輒止，弄得四不像，這也是大部分人工智慧專業學生迷茫的原因。

在孟宇所熟悉的電腦視覺領域，高端人才短缺、普通工程師過剩已是現實。雖然網路、生物醫藥、汽車安防等行業都會有電腦視覺崗位，但大部分大學畢業生的水準，只能算入門。