31家廠商本周組矽光子產業聯盟 成半導體展焦點

2030 年全球矽光子半導體市場規模將達 78.6 億美元，相較於 2022 年的 12.6 億美元，年複合成長率高達 25.7%。看準此龐大商機，台積電將攜手日月光投控 ( 3711-TW ) 等 31 家廠商，於展會期間正式成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，共同制定產業標準。

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矽光子技術不僅可應用於資料通訊，還可拓展至物件感測、AR/VR、光達，甚至量子電腦等領域，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正全力投入矽光子技術研發，計畫在 2026 年將其整合至 CoWoS 先進封裝中，實現共同封裝光學元件 (CPO)，有望大幅提升 AI 晶片效能並降低能耗。