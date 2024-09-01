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台股

31家廠商本周組矽光子產業聯盟 成半導體展焦點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-01 08:58

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矽光子成半導體展焦點 台廠布局搶攻78億美元商機。(圖：shutterstock)

國際半導體展將於 9 月 4 日登場，隨著 AI 需求爆發，矽光子重要日漸提升，台積電 (2230-TW) 同時邀請 31 家廠商組成矽光子產業聯盟 SEMI 矽光子產業聯盟 (SEMI Silicon Photonics Industry Alliance, SiPhIA) ，讓矽光子技術備受市場關注。

2030 年全球矽光子半導體市場規模將達 78.6 億美元，相較於 2022 年的 12.6 億美元，年複合成長率高達 25.7%。看準此龐大商機，台積電將攜手日月光投控 (3711-TW) 等 31 家廠商，於展會期間正式成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，共同制定產業標準。


隨著矽光子技術受到追捧，相關概念股如聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW)、華星光 (4979-TW)、眾達 – KY(4977-TW) 被選為聯盟成員，近期股價表現強勢。

矽光子技術不僅可應用於資料通訊，還可拓展至物件感測、AR/VR、光達，甚至量子電腦等領域，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正全力投入矽光子技術研發，計畫在 2026 年將其整合至 CoWoS 先進封裝中，實現共同封裝光學元件 (CPO)，有望大幅提升 AI 晶片效能並降低能耗。

國際半導體展將設立「AI 半導體技術概念區」，匯集台積電、日月光 (3711-TW)、輝達 (NVDA-US) 等重量級廠商，展示最新 AI 晶片製造和設計技術；另外，全球三大記憶體廠商高層首度齊聚大師論壇，將就 AI 時代下高階記憶體發展發表演說。

文章標籤

矽光子半導體展光通訊

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日月光投控153.50.99%
聯鈞173.50.87%
聯亞1759.72%
波若威1730.00%
上詮189-0.26%
華星光116.51.30%
眾達-KY74.8-1.19%
台積電9440.11%
台積電171.71.51%
輝達119.371.51%

相關權證

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加權指數法興(售) 槓桿5.4
日月光投控法興(購) 槓桿8.3
台積電法興(購) 槓桿6.42
台積電法興(購) 槓桿4.76

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