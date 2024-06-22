〈熱門股〉醫影上櫃首週上演蜜月行情 周漲逾3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-22 09:19

醫影 (6637-TW) 本周二 (18 日) 以承銷價 66 元掛牌上櫃，上演蜜月行情，本周大漲逾 3 成。董事長謝穗徽指出，醫影在醫療設備租賃與經銷產品為兩大成長引擎，同時進行多角化發展，搶攻健檢市場、寵物市場等商機。

醫影周二以承銷價 66 元掛牌上櫃，當日上演蜜月行情，漲幅約 55.33%。周三 (19 日) 亮燈漲停鎖住 137 元，周四 (20 日) 股價最高來到 152 元，雖然周五 (21 日) 回檔修正，但本周仍強漲 32.77%。

醫影主要營業項目包括醫療器材設備買賣、醫療設備租賃，以及提供醫院專業整合管理顧問服務。謝穗徽表示，醫影除了有醫療器材設備買賣及租賃兩大成長引擎，並進行多角化發展，也積極開發新的合作醫院，預期明後年可以開花結果。

醫影今年第一季營收 1.71 億元，年增 29.58%，稅後純益 0.45 億元，年增 23.91%，每股純益 2.01 元。2023 全年營收 6.82 億元，年增 40.03%，稅後純益 1.21 億元，年增 9%，每股純益 5.66 元。