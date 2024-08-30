鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂(DG-US)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為137.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 16:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對達樂(DG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.47元下修至6.02元，其中最高估值7.25元，最低估值5.5元，預估目標價為137.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.25(7.25)
|8.84
|10.46
|11.93
|最低值
|5.5(5.5)
|5.7
|6.49
|7.31
|平均值
|6.43(6.48)
|7.3
|8.25
|9.62
|中位數
|6.02(6.47)
|7.69
|8.6
|9.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|411.94億
|436.86億
|462.85億
|490.19億
|最低值
|404.04億
|420.83億
|440.17億
|473.97億
|平均值
|407.57億
|428.83億
|452.46億
|482.08億
|中位數
|406.83億
|429.83億
|453.28億
|482.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.64
|10.62
|10.17
|10.68
|7.55
|營業收入
|277.54億
|337.47億
|342.20億
|378.45億
|386.92億
詳細資訊請看美股內頁：
達樂(DG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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