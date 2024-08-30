search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂(DG-US)EPS預估下修至7.04元，預估目標價為141.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 06:17


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對達樂(DG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.15元下修至7.04元，其中最高估值7.25元，最低估值5.5元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.25(7.54)8.8410.4611.93
最低值5.5(6.8)5.78.379.87
平均值6.76(7.1)7.689.1410.9
中位數7.04(7.15)7.999.0710.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值411.94億437.60億466.71億499.19億
最低值404.32億421.30億441.89億473.97億
平均值408.79億430.69億457.18億486.58億
中位數410.20億433.04億456.86億486.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.6410.6210.1710.687.55
營業收入277.54億337.47億342.20億378.45億386.92億

詳細資訊請看美股內頁：
達樂(DG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDG

相關行情

台股首頁我要存股
達樂84.03-32.15%

延伸閱讀


Empty