鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂(DG-US)EPS預估下修至7.04元，預估目標價為141.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 06:17
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對達樂(DG-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.15元下修至7.04元，其中最高估值7.25元，最低估值5.5元，預估目標價為141.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.25(7.54)
|8.84
|10.46
|11.93
|最低值
|5.5(6.8)
|5.7
|8.37
|9.87
|平均值
|6.76(7.1)
|7.68
|9.14
|10.9
|中位數
|7.04(7.15)
|7.99
|9.07
|10.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|411.94億
|437.60億
|466.71億
|499.19億
|最低值
|404.32億
|421.30億
|441.89億
|473.97億
|平均值
|408.79億
|430.69億
|457.18億
|486.58億
|中位數
|410.20億
|433.04億
|456.86億
|486.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.64
|10.62
|10.17
|10.68
|7.55
|營業收入
|277.54億
|337.47億
|342.20億
|378.45億
|386.92億
詳細資訊請看美股內頁：
達樂(DG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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