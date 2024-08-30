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〈焦點股〉尼得科超眾下半年展望正向 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-30 10:38

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尼得科超眾下半年展望正向，亮燈漲停。(圖：shutterstock)

散熱模組廠尼得科超眾 (6230-TW) 包含遊戲機拉貨回溫、北美網通客戶需求回流，加上 AI 帶動相關水冷應用需求提升，下半年展望正向，激勵今 (30) 日早盤開高走高，亮燈漲停鎖住 253 元。 

尼科科超眾今天早盤以 231.5 元開高走高，盤中強攻漲停鎖住 253 元，拉出一根長紅 K，站回 5 日線及月線。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人本周在尼得科超眾尚無太多著墨，僅賣超 138 張。 


尼得科超眾上半年受到日本遊戲機、美國網通客戶較壓抑影響，加上中國市況不佳，使得上半年營運較為辛苦。不過下半年隨著客戶需求回溫，加上 AI 推升水冷需求，下半年營運回神，展望正向。 

為因應客戶需求，尼得科超眾也積極擴充水冷板產能，預估明年第一季開始，水冷板的產能每月可達 1 至 2 萬片。 

至於越南廠方面，尼得科超眾說明，主要為分散中國場的產能，生產的產品包含 VC、熱管、模組等相關產品，已有許多歐美客戶進行驗證並量產。目前越南廠產能占比約 10%，未來隨著 AI 帶動水冷生產需求提升，越南廠產能占比將持續提高。 

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尼得科超眾散熱水冷板AI

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