還有得降！中國房貸利率續降最低見到2.89% 這個一線城市「卷」最兇

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-30 10:57

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自今年第二度下調貸款市場報價利率 (LPR)，連帶使得中國個人住房商業貸款利率持續走降，不少城市部分銀行從 3 字頭變 2 字頭，且放款速度越來越快，貸款流程也更為簡化。

《21 世紀經濟報道》報導，廣州的房貸利率調整在中國一線城市中一直「遙遙領先」，根據房衛士統計，目前廣州國營銀行房貸利率仍在 3% 以上，中農工建首套房貸利率為 3.1%，交行為 3.15%，第二套房則有較大差異，建行 3.4% 最低，其餘國營銀行則是 3.7%。

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但也有 4 家銀行房貸利率在 3% 以下，分別是華潤銀行、滙豐銀行、渣打和廣州銀行，其中華潤最低，首套房和二套房可低至 2.89%，而且還可以做到兩年寬限期，滙豐則排第二，首套房貸利率可低至 2.9%，第二套房則可做到 3.15%。

渣打銀行和廣州首套房貸利率為 2.95%，略高於滙豐銀行，但也屬於較低水準，但二套房貸則差距較大，渣打為 3.45%，廣州銀行是 3.7%。

但華潤銀行 2.89% 的房貸利率， 據悉必須滿足貸款金額至少 300 萬人民幣，以及必須是事業單位工作人員、公務員、公辦學校的老師或者是公立醫院的醫生的條件。除這兩類族群外，首套和二套房房貸利率是 2.99%，也相當具有吸引力。

根據融 360 數位科技研究院監測，截至今年 7 月，在年內 LPR 二次下調后，45 個重點城市首套房貸款平均利率為 3.29%，二套房貸款平均利率為 3.71%。45 個重點城市中，首套房貸主流利率在 3.05% 到 3.2% 之間的城市有 13 個，主流利率在 3.24% 到 3.4% 之間的城市有 22 個; 主流利率在 3.45%-3.85% 之間的城市有 10 個。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，商貸利率下限不好判斷，從國際慣例來看，高的時候可以很高，低時也可很低，1% 也不足為奇。從目前來看，房貸利率仍有續跌趨勢與空間，只是速度快慢而已。房貸利率至少要降到與無風險利率齊平，大概在 2.5% 左右，居民才有意願貸款買房。若比無風險利率還高，貸款買一個價格不穩定甚至下跌的資產，在購屋者看來是不划算的。

不過，李宇嘉也認為房貸利率的下調仍需要一段時間，畢竟目前利差已創歷史新低，銀行獲利銳減，一味下調恐致銀行賠本，因此下調會走一步看一步，房貸利率的下調也會傳導到銀行存款，以及理財身上。從這個角度來看，未來銀行存款以及理財的收益也有繼續下滑的空間。

融 360 數位科技研究院分析師艾亞文認為，雖然目前房貸利率不斷刷新歷史新低，但首套商貸利率下限可能進一步下探，逼近甚至低於公積金貸款利率，這也可能會反推公積金貸款利率下調。

數據顯示，今年 7 月銀行平均放款週期為 2 周，保持 2019 年以來最快放款速度。