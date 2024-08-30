鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為84.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.19元上修至7.59元，其中最高估值10.99元，最低估值6.63元，預估目標價為84.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.99(10.99)
|9.52
|8.85
|最低值
|6.63(6.24)
|5.56
|7.75
|平均值
|8.29(7.69)
|7.49
|8.33
|中位數
|7.59(7.19)
|7.29
|8.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|359,891,000
|408,397,000
|441,069,000
|最低值
|212,436,000
|203,716,000
|253,753,010
|平均值
|265,801,940
|273,321,350
|327,506,300
|中位數
|258,230,990
|265,170,880
|307,601,590
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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