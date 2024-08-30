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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為84.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.19元上修至7.59元，其中最高估值10.99元，最低估值6.63元，預估目標價為84.2元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.99(10.99)9.528.85
最低值6.63(6.24)5.567.75
平均值8.29(7.69)7.498.33
中位數7.59(7.19)7.298.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值359,891,000408,397,000441,069,000
最低值212,436,000203,716,000253,753,010
平均值265,801,940273,321,350327,506,300
中位數258,230,990265,170,880307,601,590

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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