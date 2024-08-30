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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為60元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 14:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.97元上修至1.06元，其中最高估值1.71元，最低估值0.8元，預估目標價為60元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.71(1.71)3.34.35
最低值0.8(0.8)1.152.43
平均值1.16(1.13)2.043.48
中位數1.06(0.97)1.863.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值209,112,910218,741,000225,923,720
最低值194,735,560201,004,850205,152,630
平均值202,655,920210,760,960214,552,090
中位數203,487,000211,896,740213,566,010

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.155.6811.213.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		199,138,777251,647,354273,598,301185,813,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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