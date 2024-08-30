鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為23.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 06:18
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.56元上修至1.59元，其中最高估值1.79元，最低估值1.21元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.79(1.79)
|2.17
|2.4
|2.03
|最低值
|1.21(1.21)
|1.45
|1.68
|2.03
|平均值
|1.54(1.54)
|1.8
|2.09
|2.03
|中位數
|1.59(1.56)
|1.79
|2.1
|2.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|91.37億
|99.56億
|105.36億
|103.50億
|最低值
|89.23億
|92.77億
|95.90億
|103.50億
|平均值
|89.91億
|95.49億
|100.44億
|103.50億
|中位數
|89.71億
|95.11億
|100.40億
|103.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-15.96
|-6.62
|-0.65
|0.39
|2.50
|營業收入
|84.78億
|60.73億
|55.25億
|72.34億
|85.72億
詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為23.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為23.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為23.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為23.00元
上一篇
下一篇