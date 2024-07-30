鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為23.80元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 00:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.52元，其中最高估值1.79元，最低估值1.19元，預估目標價為23.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.79(1.79)
|2.21
|2.63
|2.03
|最低值
|1.19(1.19)
|1.41
|1.74
|2.03
|平均值
|1.51(1.52)
|1.81
|2.14
|2.03
|中位數
|1.52(1.55)
|1.75
|2.23
|2.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|92.30億
|100.18億
|105.36億
|103.50億
|最低值
|89.23億
|92.77億
|95.94億
|103.50億
|平均值
|90.32億
|96.03億
|100.90億
|103.50億
|中位數
|90.12億
|95.54億
|100.85億
|103.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-15.96
|-6.62
|-0.65
|0.39
|2.50
|營業收入
|84.78億
|60.73億
|55.25億
|72.34億
|85.72億
詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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