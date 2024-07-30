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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為23.80元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 00:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.52元，其中最高估值1.79元，最低估值1.19元，預估目標價為23.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.79(1.79)2.212.632.03
最低值1.19(1.19)1.411.742.03
平均值1.51(1.52)1.812.142.03
中位數1.52(1.55)1.752.232.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值92.30億100.18億105.36億103.50億
最低值89.23億92.77億95.94億103.50億
平均值90.32億96.03億100.90億103.50億
中位數90.12億95.54億100.85億103.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-15.96-6.62-0.650.392.50
營業收入84.78億60.73億55.25億72.34億85.72億

詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOV

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