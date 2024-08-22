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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國民油井華高(NOV-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 04:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對國民油井華高(NOV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.56元，其中最高估值1.79元，最低估值1.21元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.79(1.79)2.172.42.03
最低值1.21(1.21)1.311.682.03
平均值1.54(1.53)1.82.122.03
中位數1.56(1.52)1.792.222.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值91.37億99.56億105.36億103.50億
最低值89.08億90.77億95.94億103.50億
平均值89.88億95.27億100.45億103.50億
中位數89.72億95.11億100.40億103.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-15.96-6.62-0.650.392.50
營業收入84.78億60.73億55.25億72.34億85.72億

詳細資訊請看美股內頁：
國民油井華高(NOV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNOV

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