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鉅亨速報

盤後速報 - 廣宇(2328)次交易(30)日除息1.3元，參考價34.85元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


廣宇(2328-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

首日參考價為34.85元，相較今日收盤價36.15元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.6%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/30 36.15 1.3 3.6% 0.0
2023/08/25 39.1 1.4 3.58% 0.0
2022/08/30 35.15 1.0 2.84% 0.0
2021/08/30 39.7 0.65 1.64% 0.0
2020/08/31 18.85 1.0 5.31% 0.0

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