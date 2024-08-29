盤後速報 - 廣宇(2328)次交易(30)日除息1.3元，參考價34.85元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
廣宇(2328-TW)次交易(30)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
首日參考價為34.85元，相較今日收盤價36.15元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.6%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/30
|36.15
|1.3
|3.6%
|0.0
|2023/08/25
|39.1
|1.4
|3.58%
|0.0
|2022/08/30
|35.15
|1.0
|2.84%
|0.0
|2021/08/30
|39.7
|0.65
|1.64%
|0.0
|2020/08/31
|18.85
|1.0
|5.31%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鴻海強漲7%收最高 單日市值激增2000億 突破3兆元大關
- 營收速報 - 2024年7月19日台股大型公司6月營收一覽（新增1家）
- 盤中速報 - 廣宇(2328)大跌8.96%，報32元
- 盤後速報 - 廣宇(2328)下週(8月30日)除息1.3元，預估參考價34.15元
上一篇
下一篇