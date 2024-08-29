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鉅亨速報

盤後速報 - 訊映(4155)下週(9月5日)除息0.3元，預估參考價25.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


訊映(4155-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(8月29日)收盤價25.55元計算，預估參考價為25.25元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

訊映(4155-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。醫療器材設備業。醫療器材零售業。近5日股價上漲5.54%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 25.55 0.3 1.17% 0.0
2023/09/06 33.05 1.22939 3.72% 1.021341
2022/07/06 23.25 1.0 4.3% 0.0
2021/07/12 25.95 1.3889 5.35% 0.0
2020/06/22 31.75 1.435 4.52% 0.0

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集中市場加權指數22201.85-0.75%
訊映25.55-0.58%

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加權指數法興(售) 槓桿5.11

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