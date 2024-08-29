盤後速報 - 訊映(4155)下週(9月5日)除息0.3元，預估參考價25.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
訊映(4155-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(8月29日)收盤價25.55元計算，預估參考價為25.25元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
訊映(4155-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業。醫療器材設備業。醫療器材零售業。近5日股價上漲5.54%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|25.55
|0.3
|1.17%
|0.0
|2023/09/06
|33.05
|1.22939
|3.72%
|1.021341
|2022/07/06
|23.25
|1.0
|4.3%
|0.0
|2021/07/12
|25.95
|1.3889
|5.35%
|0.0
|2020/06/22
|31.75
|1.435
|4.52%
|0.0
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