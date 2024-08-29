盤後速報 - 崧騰(3484)下週(9月5日)除息1.2元，預估參考價60.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
崧騰(3484-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(8月29日)收盤價61.50元計算，預估參考價為60.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
崧騰(3484-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為變頻控制器。電控裝置產品。其他。近5日股價上漲4.08%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|61.50
|1.1999
|1.95%
|0.0
|2023/09/05
|42.85
|2.5
|5.83%
|0.0
|2022/09/05
|62.1
|4.1
|6.6%
|0.0
|2021/09/17
|73.7
|3.2
|4.34%
|0.0
|2020/08/27
|37.45
|1.4
|3.74%
|0.0
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