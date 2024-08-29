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鉅亨速報

盤後速報 - 崧騰(3484)下週(9月5日)除息1.2元，預估參考價60.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


崧騰(3484-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(8月29日)收盤價61.50元計算，預估參考價為60.3元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

崧騰(3484-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為變頻控制器。電控裝置產品。其他。近5日股價上漲4.08%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 61.50 1.1999 1.95% 0.0
2023/09/05 42.85 2.5 5.83% 0.0
2022/09/05 62.1 4.1 6.6% 0.0
2021/09/17 73.7 3.2 4.34% 0.0
2020/08/27 37.45 1.4 3.74% 0.0

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