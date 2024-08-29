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鉅亨速報

盤後速報 - 台南-KY(5906)下週(9月5日)除權息2元，預估參考價62.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


台南-KY(5906-TW)下週(9月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利0.5元，合計股利2元。

以今日(8月29日)收盤價66.70元計算，預估參考價為62.1元，權息值合計為4.6元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

台南-KY(5906-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為品牌男女裝之設計開發、製造及銷售業務、百貨買賣。近5日股價上漲1.69%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 66.70 1.5 2.25% 0.5
2023/09/07 77.4 1.5 1.94% 0.3
2022/06/29 32.4 1.7 5.25% 0.0
2021/09/23 35.5 0.2 0.56% 0.8
2012/07/13 16.1 0.24 1.49% 0.0

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台南-KY66.70.60%

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