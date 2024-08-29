盤後速報 - 台南-KY(5906)下週(9月5日)除權息2元，預估參考價62.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
台南-KY(5906-TW)下週(9月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.5元，股票股利0.5元，合計股利2元。
以今日(8月29日)收盤價66.70元計算，預估參考價為62.1元，權息值合計為4.6元，股息殖利率2.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
台南-KY(5906-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為品牌男女裝之設計開發、製造及銷售業務、百貨買賣。近5日股價上漲1.69%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|66.70
|1.5
|2.25%
|0.5
|2023/09/07
|77.4
|1.5
|1.94%
|0.3
|2022/06/29
|32.4
|1.7
|5.25%
|0.0
|2021/09/23
|35.5
|0.2
|0.56%
|0.8
|2012/07/13
|16.1
|0.24
|1.49%
|0.0
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