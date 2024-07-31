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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)目標價調降至607.5元，幅度約3.95%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對瑞昱(2379-TW)提出目標價估值：中位數由632.5元下修至607.5元，調降幅度3.95%。其中最高估值707元，最低估值511元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予瑞昱(2379-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀0位。

瑞昱(2379-TW)今(30日)收盤價為502元。近5日股價下跌4.74%，相關半導體業近5日下跌3.98%，集中市場加權指數下跌2.83%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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