盤後速報 - 味王(1203)下週(9月5日)除息1.1元，預估參考價52.3元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
味王(1203-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
以今日(8月29日)收盤價53.40元計算，預估參考價為52.3元，息值合計為1.1元，股息殖利率2.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
味王(1203-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為味精.醬油.罐頭.調理速食品.飲料等製造及營銷有關進出口業務。洋菸酒類及飲料之進口及經銷。汽車檢驗及修理。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|53.40
|1.1
|2.06%
|0.0
|2023/08/31
|41.65
|1.1
|2.64%
|0.0
|2022/09/01
|33.25
|1.1
|3.31%
|0.0
|2021/09/02
|33.6
|1.1
|3.27%
|0.0
|2020/09/03
|32.3
|1.0
|3.1%
|0.0
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