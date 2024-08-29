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鉅亨速報

盤後速報 - 味王(1203)下週(9月5日)除息1.1元，預估參考價52.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


味王(1203-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(8月29日)收盤價53.40元計算，預估參考價為52.3元，息值合計為1.1元，股息殖利率2.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

味王(1203-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為味精.醬油.罐頭.調理速食品.飲料等製造及營銷有關進出口業務。洋菸酒類及飲料之進口及經銷。汽車檢驗及修理。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 53.40 1.1 2.06% 0.0
2023/08/31 41.65 1.1 2.64% 0.0
2022/09/01 33.25 1.1 3.31% 0.0
2021/09/02 33.6 1.1 3.27% 0.0
2020/09/03 32.3 1.0 3.1% 0.0

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