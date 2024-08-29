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鉅亨速報

盤後速報 - 晶悅(2718)下週(9月5日)除息3元，預估參考價116.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


晶悅(2718-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(8月29日)收盤價119.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶悅(2718-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。近5日股價下跌1.65%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 119.00 3.0 2.52% 0.0
2018/09/17 21.15 0.2 0.95% 0.0
2017/08/28 24.6 0.5 2.03% 0.0
2016/08/25 26.5 0.7 2.64% 0.0
2015/09/07 32.5 0.5 1.54% 0.0

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