盤後速報 - 晶悅(2718)下週(9月5日)除息3元，預估參考價116.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
晶悅(2718-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(8月29日)收盤價119.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶悅(2718-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售。近5日股價下跌1.65%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|119.00
|3.0
|2.52%
|0.0
|2018/09/17
|21.15
|0.2
|0.95%
|0.0
|2017/08/28
|24.6
|0.5
|2.03%
|0.0
|2016/08/25
|26.5
|0.7
|2.64%
|0.0
|2015/09/07
|32.5
|0.5
|1.54%
|0.0
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