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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)EPS預估上修至10.19元，預估目標價為193.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.04元上修至10.19元，其中最高估值10.64元，最低估值9.45元，預估目標價為193.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.64(10.64)11.8813.3
最低值9.45(9.45)9.348.58
平均值10.11(10.02)10.3711.09
中位數10.19(10.04)10.2111.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值48.63億51.48億54.77億
最低值47.11億49.16億50.77億
平均值48.10億50.42億52.35億
中位數48.35億50.44億51.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.60-1.824.200.056.22
營業收入36.23億31.25億37.13億36.98億42.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Abercrombie & Fitch公司(ANF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANF

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