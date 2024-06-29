誰能壓過輝達鋒頭？這檔「人類智慧」表現更勝！

鉅亨網編譯許家華 2024-06-29 10:34

輝達 (NVDA-US) 可能是世界上最有價值的公司之一，但服裝零售商 Abercrombie & Fitch (ANF-US)正在與其一較高下。

截至上周五收盤，Abercrombie 股價在過去 12 個月內上漲 373%，而輝達則上漲 192%。在過去兩年中，Abercrombie 的股價上漲 870%，而輝達則上漲 677%。

今年 1 月，當 Abercrombie 股價逼近歷史新高時，《巴隆商周》曾提過其前景存在不確定性，因一些分析師擔心，這家以年輕成人為目標客群的購物商城零售商，很難保持營收和獲利增長的步伐。

然而，分析師白擔心了，今年迄今，這支股票的價格接近翻倍，而且華爾街預計未來還有更大上漲空間。

截至 6 月 28 日，根據 FactSet 的數據，Abercrombie 的平均目標價為 190.71 美元，意味該股還有約 10% 的上漲空間。而輝達今年累計漲幅約 150%，分析師的共識目標價為 128.15 美元，僅剩約 4% 的上漲空間。

Abercrombie 能夠產生類似於輝達的投資者熱情，這絕非易事，其市值甫接近 90 億美元，僅相當於輝達的 0.3%，其核心業務是時尚，而非推動人工智慧革命的微處理器。更重要的是，該股甚至不是標普 500 指數成分股，不像市值約 3 兆美元的輝達能對整個市場產生巨大影響。

但鑒於 Abercrombie 過去兩年的出色表現，投資者蜂擁而入也就不足為奇了。在 CEO Fran Horowitz 的領導下，該公司成功實施轉型策略，使品牌成為千禧一代和 Z 世代的必需品。

在截至 1 月的財政年度，Abercrombie 營收增長 16%，經調整每股獲利增長 2400%，達到 6.28 美元。

Horowitz 被選為 2024 年巴隆雜誌最佳執行長，與輝達執行長黃仁勳同列一榜。

分析師過去一個月內將 Abercrombie 7 月季度的獲利預測上調 40%，同時將全年獲利預測上調 16%。2025 財年的營收預計將年增 11%，達到 48 億美元。

華爾街也提高對輝達的預期。分析師過去三個月內將其全年獲利預測上調 10%，並預計營收將近翻倍。在最近一季，輝達的銷售年增超過 260%，達到 260 億美元。

輝達本益比 (P/E) 達 40，估值較高。Abercrombie 則相對合理，僅 18，儘管高於過去 5 年平均 16.4 的水準，也比 SPDR S&P Retail ETF 的本益比 13 還高。

雖然投資者可能對輝達未來的增長潛力存有疑慮，但分析師似乎信心十足。近 90% 分析師將其評為「買入」。Abercrombie 的擁護者則少得多，只有 30% 分析師給予同等評級。可以說，輝達已是被過度炒作的交易，而 Abercrombie 只像是一間擁擠的更衣室，充其量也就那麼一些交易者。

輝達的牛市者指出，推動其今年股價上升的人工智慧投資週期仍處於初期，企業正在努力尋找將這項新技術整合到其業務模式中的最佳方式。Abercrombie 的業務則更易受消費者支出的變化影響，儘管 Horowitz 的改革顯著增強了公司的實力。

此外，隨著 Abercrombie 向國際市場拓展，其影響力也有望增長。

Jefferies 分析師 Corey Tarlowe 在今年 6 月 20 日的報告中寫道：「我們看到銷售動能將持續下去，因為公司在市場推廣、產品和店內陳列等方面的多年努力，已經造就深受特定客群喜愛的獨特品牌。同時公司的淨店舖增長也將推動銷售動能。」